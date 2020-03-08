Советник президента ФХР Чеканов считает правильным решение об отмене женского ЧМ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов поддержал решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене женского чемпионата мира 2020 года. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что женский чемпионат мира отменен из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в канадских городах Галифакс и Труро с 31 марта по 10 апреля.

"Во главу угла стоит не проведение мероприятия, а не допустить распространение заболевания. Считаю, что с этой точки зрения решение было принято абсолютно правильное, - сказал Чеканов. - Это вопрос глобального масштаба. Если на государственных уровнях принимаются такие решения, то, наверное, это правильное решение".

"Федерация совместно с главным тренером теперь будут обсуждать планы. Пока трудно сказать, как они скорректируются, но, наверное, какие-то корректировки будут", - добавил он.

IIHF сообщила, что Канада может принять турнир 2021 года. В этом случае в Уфе пройдет мировое первенство в 2023 году.