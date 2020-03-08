Врачи будут осматривать на входе зрителей шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Организаторы шахматного турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, предпримут ряд мер безопасности в связи с распространением коронавируса. В частности, посетителей будут осматривать врачи на входе в зал, говорится в официальном сообщении Международной шахматной федерации (FIDE).

"Для всех участников турнира, а также официальных лиц и посетителей в зрительном зале будет создан контрольно-пропускной пункт с квалифицированной медсестрой. Посетители будут проверены на наличие симптомов Covid-19 перед входом в зал, включая проверку температуры", - говорится в сообщении.

В FIDE добавили, что всем посетителям и участникам турнира будут доступны медицинские маски, а также средства дезинфекции. Ношение масок может стать обязательным требованием для зрителей. Уточняется, что расстояние между зрителями и участниками турнира составит не менее 15 метров.

В FIDE отметили, что федерация не может отменить или перенести турнир без введения специального запрета со стороны российских властей. "Перенос турнира не является юридически или практически осуществимым. Без введения официального запрета со стороны государственных органов Российской Федерации односторонняя передача или отсрочка со стороны FIDE невозможна. Однако FIDE внимательно следит за развитием событий, связанных с коронавирусом, а также за ситуацией в России и шагами, предпринимаемыми российскими властями", - говорится в сообщении.

Восемь гроссмейстеров из России, Китая, США, Нидерландов и Франции сыграют в турнире за право встретиться в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.