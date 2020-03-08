Менеджер Нурмагомедова назвал условие, необходимое для реванша с Макгрегором

ТАСС, 8 марта. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов не согласится провести повторный поединок против ирландца Конора Макгрегора, если он до этого не победит в нынешнем году американца Джастина Гейджи. Об этом заявил менеджер российского бойца Али Абдельазиз, комментарий которого приводит портал BJPenn.

18 апреля Нурмагомедов на турнире UFC 249 проведет поединок против американца Тони Фергюсона. Бой пройдет в Нью-Йорке. Победа российского бойца в этом поединке также является одним из условий проведения реванша с Макгрегором.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся осенью 2018 года в США и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).