Российский вратарь Налимов подписал контракт с фарм-клубом команды НХЛ "Чикаго"

ТАСС, 8 марта. Российский вратарь Иван Налимов подписал контракт с командой Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Рокфорд", которая является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Об этом сообщает пресс-служба "Рокфорда".

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 25-летний Налимов начал в составе санкт-петербургского СКА, но, не сыграв ни одной игры, был обменян в "Сочи", за который провел 24 матча, имея средний процент отраженных бросков 91,1, и дважды сыграв на ноль. Всего в КХЛ голкипер провел 160 матчей, 14 из которых - на ноль. Его средний процент отраженных бросков составил 91,2.

Помимо "Сочи", в КХЛ Налимов играл за омский "Авангард", китайский "Куньлунь", уфимский "Салават Юлаев", "Адмирал" из Владивостока и новосибирскую "Сибирь".

В 2014 году Налимов был выбран "Чикаго" на драфе НХЛ в шестом раунде под 179 номером.