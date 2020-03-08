{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Российский вратарь Налимов подписал контракт с фарм-клубом команды НХЛ "Чикаго"

ТАСС, 8 марта. Российский вратарь Иван Налимов подписал контракт с командой Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Рокфорд", которая является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Об этом сообщает пресс-служба "Рокфорда".

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 25-летний Налимов начал в составе санкт-петербургского СКА, но, не сыграв ни одной игры, был обменян в "Сочи", за который провел 24 матча, имея средний процент отраженных бросков 91,1, и дважды сыграв на ноль. Всего в КХЛ голкипер провел 160 матчей, 14 из которых - на ноль. Его средний процент отраженных бросков составил 91,2.

Помимо "Сочи", в КХЛ Налимов играл за омский "Авангард", китайский "Куньлунь", уфимский "Салават Юлаев", "Адмирал" из Владивостока и новосибирскую "Сибирь".

В 2014 году Налимов был выбран "Чикаго" на драфе НХЛ в шестом раунде под 179 номером.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
СМИ: "Локомотив" намерен выкупить у "Интера" контракт Жоау Мариу
Португальский футболист находится в аренде в московском клубе с августа 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС