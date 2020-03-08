Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 8 марта. Норвежка Тириль Экхофф стала победительнице гонки с общего старта на 12,5 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, проходят без зрителей.

Экхофф преодолела дистанцию гонки за 34 минуты 0,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (отставание - 25,3 секунды; 1 промах), третье - немка Франциска Пройс (+32,4; 1)

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая финишировала на 10-м месте (+1.21,5; 4), Екатерина Юрлова-Перхт стала 17-й (+1.47,8; 4). Россиянка Светлана Миронова не вышла на старт.

Итальянка Доротея Вирер продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, набрав 776 очков. Второй идет Экхофф (707 очков), третьей - Эберг (705). Лучшей из россиянок является Юрлова-Перхт, идущая 18-й (344), Куклина занимает 22-е место (271), Миронова - 23-е (270), Ирина Старых - 45-е (96), Кристина Резцова - 52-е (66), Тамара Воронина - 64-е (44), Анастасия Поршнева - 81-е (12).

В зачете масс-старта на первом месте находится Вирер (223), на втором - Экхофф (210), на третьем - Эберг (200). Юрлова-Перхт занимает 15-е место (120), Куклина - 31-е (41), Миронова - 32-е (38), Старых - 40-е (21).

Программу этапа Кубка мира в Чехии в воскресенье завершит мужской масс-старт.