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КХЛ

"Автомобилист" сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Сибирью"

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Сибири"
Игроки "Автомобилиста" Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Игроки "Автомобилиста"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 5:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце спорта "Сибирь" в присутствии 7420 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов (21-я минута), Павел Дацюк (27), Питер Холланд (27), Дэн Секстон (41) и Максим Березин (56). У проигравших отличился Данил Романцев (37). Дацюк стал четвертым в списке самых возрастных игроков, забросивших шайбу в КХЛ (41 год и 232 дня), первое место по этому показателю занимает Вячеслав Козлов, который отличился за подмосковный "Атлант" в возрасте 42 лет и 254 дней.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила "Сибирь", в одном - "Автомобилист". "Сибирь" и "Автомобилист" ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

"Автомобилист" в седьмой раз участвует в плей-офф КХЛ, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1-4 в серии. "Сибирь" по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где "Сибирь" проиграла казанскому "Ак Барсу" (1-4).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Сибири". Первые два матча прошли в Екатеринбурге и завершились сухими победами "Сибири" (2:0 и 1:0), в третьей встрече серии новосибирская команда победила в овертайме (4:3). Четвертый матч серии пройдет в Екатеринбурге 10 марта.

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