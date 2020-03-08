"Крылья Советов" победили "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 8 марта. Самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграли казанский "Рубин" в гостевом матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол в матче забил словенский полузащитник "Крыльев Советов" Денис Попович (42-я минута). Он поражает ворота соперника второй матч подряд. В прошлом туре Попович забил гол "Оренбургу" (1:1). В минувшее зимнее трансферное окно словенец перешел в "Крылья Советов" из швейцарского "Цюриха".
На 30-й минуте новичок "Рубина" Пабло Сантос забил гол, однако главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот после консультации с арбитрами, отвечающими за систему видеоассистента рефери (VAR). При этом судья собирался самостоятельно посмотреть эпизод, но экран системы VAR оказался неисправен, поэтому Москалеву пришлось воспользоваться дополнительным монитором.
На третьей добавленной минуте к первому тайму полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Также за два предупреждения красную карточку на 81-й минуте матча получил полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский.
"Крылья Советов" одержали первую победу в РПЛ с 20 октября, когда в 13-м туре самарцы обыграли в гостях "Оренбург" (1:0). "Рубин" продлил серию без побед, последний раз казанская команда побеждала в чемпионате России 5 октября в домашнем матче с "Тамбовом" (2:1).
"Крылья Советов" занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 22 очка после 21 матча. "Рубин" находится на 14-й позиции - 20 очков после 21 матча. В 22-м туре 14 марта казанских клуб в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". "Крылья Советов" 16 марта встретятся в гостях с "Тамбовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|14
|4
|2
|37-9
|46
|2
|Краснодар
|20
|10
|8
|2
|35-20
|38
|3
|Ростов
|20
|10
|5
|5
|35-29
|35
|4
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|5
|Локомотив
|20
|10
|5
|5
|28-24
|35
|6
|Арсенал
|21
|8
|4
|9
|25-26
|28
|7
|Динамо
|21
|7
|6
|8
|17-23
|27
|8
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|9
|Уфа
|20
|6
|7
|7
|16-19
|25
|10
|Спартак
|20
|7
|4
|9
|21-21
|25
|11
|Оренбург
|20
|6
|5
|9
|24-28
|23
|12
|Крылья Советов
|20
|6
|4
|11
|22-26
|22
|13
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|14
|Рубин
|21
|4
|8
|9
|11-22
|20
|15
|Ахмат
|20
|4
|8
|8
|14-25
|20
|16
|Сочи
|19
|3
|6
|10
|17-27
|15