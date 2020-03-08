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Футбол в России

"Крылья Советов" победили "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу самарского клуба
Игроки "Рубина" Дарко Йевтич и "Крыльев Советов" Артем Тимофеев Владимир Крайнов/ТАСС
Описание
Игроки "Рубина" Дарко Йевтич и "Крыльев Советов" Артем Тимофеев
© Владимир Крайнов/ТАСС

ТАСС, 8 марта. Самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграли казанский "Рубин" в гостевом матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол в матче забил словенский полузащитник "Крыльев Советов" Денис Попович (42-я минута). Он поражает ворота соперника второй матч подряд. В прошлом туре Попович забил гол "Оренбургу" (1:1). В минувшее зимнее трансферное окно словенец перешел в "Крылья Советов" из швейцарского "Цюриха".

На 30-й минуте новичок "Рубина" Пабло Сантос забил гол, однако главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот после консультации с арбитрами, отвечающими за систему видеоассистента рефери (VAR). При этом судья собирался самостоятельно посмотреть эпизод, но экран системы VAR оказался неисправен, поэтому Москалеву пришлось воспользоваться дополнительным монитором.

На третьей добавленной минуте к первому тайму полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Также за два предупреждения красную карточку на 81-й минуте матча получил полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский.

"Крылья Советов" одержали первую победу в РПЛ с 20 октября, когда в 13-м туре самарцы обыграли в гостях "Оренбург" (1:0). "Рубин" продлил серию без побед, последний раз казанская команда побеждала в чемпионате России 5 октября в домашнем матче с "Тамбовом" (2:1).

"Крылья Советов" занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 22 очка после 21 матча. "Рубин" находится на 14-й позиции - 20 очков после 21 матча. В 22-м туре 14 марта казанских клуб в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". "Крылья Советов" 16 марта встретятся в гостях с "Тамбовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Краснодар20108235-2038
3Ростов20105535-2935
4ЦСКА20105527-1935
5Локомотив20105528-2435
6Арсенал2184925-2628
7Динамо2176817-2327
8Урал2067725-3225
9Уфа2067716-1925
10Спартак2074921-2125
11Оренбург2065924-2823
12Крылья Советов20641122-2622
13Тамбов21641123-2722
14Рубин2148911-2220
15Ахмат2048814-2520
16Сочи19361017-2715

 

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Российский футбол
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