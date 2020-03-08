"Крылья Советов" победили "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 8 марта. Самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграли казанский "Рубин" в гостевом матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол в матче забил словенский полузащитник "Крыльев Советов" Денис Попович (42-я минута). Он поражает ворота соперника второй матч подряд. В прошлом туре Попович забил гол "Оренбургу" (1:1). В минувшее зимнее трансферное окно словенец перешел в "Крылья Советов" из швейцарского "Цюриха".

На 30-й минуте новичок "Рубина" Пабло Сантос забил гол, однако главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот после консультации с арбитрами, отвечающими за систему видеоассистента рефери (VAR). При этом судья собирался самостоятельно посмотреть эпизод, но экран системы VAR оказался неисправен, поэтому Москалеву пришлось воспользоваться дополнительным монитором.

На третьей добавленной минуте к первому тайму полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Также за два предупреждения красную карточку на 81-й минуте матча получил полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский.

"Крылья Советов" одержали первую победу в РПЛ с 20 октября, когда в 13-м туре самарцы обыграли в гостях "Оренбург" (1:0). "Рубин" продлил серию без побед, последний раз казанская команда побеждала в чемпионате России 5 октября в домашнем матче с "Тамбовом" (2:1).

"Крылья Советов" занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 22 очка после 21 матча. "Рубин" находится на 14-й позиции - 20 очков после 21 матча. В 22-м туре 14 марта казанских клуб в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". "Крылья Советов" 16 марта встретятся в гостях с "Тамбовом".