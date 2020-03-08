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Футбол в России

Судья матча РПЛ в Казани не смог использовать монитор VAR из-за технических сложностей

Владимиру Москвалеву пришлось воспользоваться дополнительным монитором для просмотра спорного эпизода

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный арбитр матча 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара) Владимир Москалев не смог воспользоваться монитором системы видеоассистента рефери (VAR) для просмотра одного из спорных моментов из-за технических сложностей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

В воскресенье "Крылья Советов" в гостях обыграли "Рубин" со счетом 1:0. На 30-й минуте игрок хозяев Пабло Сантос забил гол, однако Москалев отменил взятие ворот после консультации с арбитрами, отвечавшими за VAR. При этом судья собирался самостоятельно посмотреть эпизод, но экран системы VAR оказался неисправен, поэтому Москалеву пришлось воспользоваться дополнительным монитором.

"Технические сложности стали причиной неполадок в работе монитора", - сообщили в пресс-службе.

Система VAR начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й туры число таких игр возросло с одного до двух, в 19-м туре (последнем перед зимней паузой) VAR впервые применялся сразу на трех встречах. С весенней части чемпионата VAR используется на всех играх.

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