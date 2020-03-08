{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Тренер Большунова посоветовал критикам королевского лыжного марафона больше тренироваться

В воскресенье российский спортсмен во второй раз подряд выиграл ежегодный 50-километровый марафон

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский тренер Юрий Бородавко, который воспитал лучшего на сегодняшний день лыжника страны Александра Большунова, посоветовал критикам марафона в норвежском Холменколлене больше тренироваться, а не призывать международную федерацию к исключению гонки из календаря Кубка мира. Такое мнение специалист высказал ТАСС.

На эту тему

В воскресенье четырехкратный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Большунов во второй раз подряд одержал победу в "Королевском марафоне" - традиционной гонке классическим стилем на 50 км, которая впервые прошла в 1888 году. Победа в марафоне гарантировала Большунову победу в зачете Кубка мира в дистанционных гонках.

"Эта великая гонка с огромной историей, и отменять ее нельзя. Тем спортсменам, которые ее не тянут, я бы посоветовал больше тренироваться, а не тянуть лыжный спорт назад к пионерским стартам", - сказал Бородавко.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сейчас рассматривает вариант исключения гонки из календаря Кубка мира из-за малого числа ее участников.

Трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, который является главным соперником Большунова в борьбе за победу в Кубке мира, заявил, что предпочел бы видеть вместо "Королевского марафона" гонку с общего старта на 15 км.

Этап в Холменколлене прошел без зрителей из-за распространения коронавируса, по этой причине норвежская королевская семья отменила свое участие в лыжном фестивале, частью которого является марафон.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
"Уралочка" обыграла "Сахалин" и вышла в полуфинал чемпионата России по волейболу
Ранее в полуфинал вышли калининградский "Локомотив" и казанское "Динамо", последний полуфиналист определится во встрече между московским "Динамо" и саратовским "Протоном" позднее в воскресенье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС