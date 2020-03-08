Тренер Большунова посоветовал критикам королевского лыжного марафона больше тренироваться

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский тренер Юрий Бородавко, который воспитал лучшего на сегодняшний день лыжника страны Александра Большунова, посоветовал критикам марафона в норвежском Холменколлене больше тренироваться, а не призывать международную федерацию к исключению гонки из календаря Кубка мира. Такое мнение специалист высказал ТАСС.

В воскресенье четырехкратный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Большунов во второй раз подряд одержал победу в "Королевском марафоне" - традиционной гонке классическим стилем на 50 км, которая впервые прошла в 1888 году. Победа в марафоне гарантировала Большунову победу в зачете Кубка мира в дистанционных гонках.

"Эта великая гонка с огромной историей, и отменять ее нельзя. Тем спортсменам, которые ее не тянут, я бы посоветовал больше тренироваться, а не тянуть лыжный спорт назад к пионерским стартам", - сказал Бородавко.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сейчас рассматривает вариант исключения гонки из календаря Кубка мира из-за малого числа ее участников.

Трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, который является главным соперником Большунова в борьбе за победу в Кубке мира, заявил, что предпочел бы видеть вместо "Королевского марафона" гонку с общего старта на 15 км.

Этап в Холменколлене прошел без зрителей из-за распространения коронавируса, по этой причине норвежская королевская семья отменила свое участие в лыжном фестивале, частью которого является марафон.