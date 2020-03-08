"Уралочка" обыграла "Сахалин" и вышла в полуфинал чемпионата России по волейболу

ТАСС, 8 марта. Женский волейбольный клуб "Уралочка" из Свердловской области победил на своей площадке "Сахалин" (Южно-Сахалинск) во втором матче четвертьфинала чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:22, 25:18, 22:25, 20:25, 15:11). Первая игра в серии до двух побед также закончилась со счетом 3-2 в пользу "Уралочки".

Соперник команды из Свердловской области по полуфиналу определится позднее. В субботу в полуфинал пробились калининградский "Локомотив" и казанское "Динамо". Позднее в воскресенье определится последний четвертьфиналист в противостоянии между московским "Динамо" и саратовским "Протоном" (первая встреча прошла в Саратове и завершилась победой "Динамо" со счетом 3-1). Первые полуфинальные матчи в сериях до двух побед пройдут 14 марта.

Команды, уступившие в четвертьфиналах, проведут однокруговый турнир за места с пятого по восьмое 2-5 апреля.

"Уралочка" является 14-кратным чемпионом России, 11-кратным чемпионом СССР. Также в активе команды восемь Кубков европейских чемпионов и один Кубок обладателей кубков.