Лига ACA накажет участников драки на турнире в Черкесске

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Атлетическая комиссия Absolute Championship Akhmat (АСА) накажет зачинщиков потасовки на турнире организации в Черкесске. Об этом заявил ТАСС президент лиги Руслан Хамзаев.

Ранее на турнире Young Eagles 12 произошла массовая драка, организаторами которой были секунданты бойца Алима Гугова, недовольные судейским решением. Санкции будут вынесены после разбора атлетической комиссией.

"Однозначно, все действия рефери в данном поединке были обусловлены едиными правилами. Но, даже если в ходе боев возникают спорные моменты и бойцы или их представители не согласны с действиями рефери, или судейским решением, никто не имеет никакого права устраивать самосуды. Если бойцы организации или члены их команды хотят заниматься самосудом - пусть ищут счастья в уличных боях, или в потасовках у пивных. Им не место в профессиональном ММА" - заявил Хамзаев.