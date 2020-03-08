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КХЛ

"Ак Барс" вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв "Нефтехимик"

"Ак Барс" выиграл серию со счетом 4-0
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 марта. Казанский "Ак Барс" в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 1:0 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце "Нефтехим-Арена" в присутствии 5220 зрителей.

Единственную шайбу в матче забросил Станислав Галиев (27-я минута). Галиев набрал 100-е очко в КХЛ (по 50 шайб и результативных передач).

"Ак Барс" выиграл серию со счетом 4-0. Соперник казанской команды по второму раунду определится позднее. "Ак Барс" стал второй командой, вышедшей во второй раунд плей-офф. В субботу петербургский СКА выиграл четвертый матч у подмосковного "Витязя" и завершил серию общей победой со счетом 4-0.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф "Ак Барс" и "Нефтехимик" встречались один раз: в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4-0 в серии.

"Ак Барс" во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, казанский клуб наибольшее число раз выигрывал Кубок Гагарина - трижды (2009, 2010, 2018). "Нефтехимик" в седьмой раз играл в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.

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