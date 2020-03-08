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КХЛ

ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, переиграв "Торпедо"

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-0
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 8 марта. ЦСКА в гостях обыграл нижегородское "Торпедо" в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победную шайбу забросил Кирилл Капризов (63-я минута). В основное время в составе ЦСКА отличились Мэт Робинсон (47) и Максим Шалунов (58), у "Торпедо" шайбы забросили Чарльз Геноуэй (39) и Джордан Шрёдер (43). Для голкипера ЦСКА Ильи Сорокина эта победа стала 50-й в плей-офф. Защитник столичного клуба Алексей Марченко провел 300-й матч в лиге, в которых набрал 76 очков (16 голов + 60 результативных передач).

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-0. Соперник столичной команды по второму раунду определится позднее. ЦСКА стал третьим участником второго раунда плей-офф, ранее в воскресенье в следующую стадию вышел казанский "Ак Барс", в субботу - петербургский СКА.

В регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев в основное время и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4-1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателям Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды уступил в финале турнира. Лучшим результатом "Торпедо" является выход в четвертьфинал (2011/12, 2015/16), всего команда в девятый раз принимала участие в плей-офф.

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