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Футбол в Италии

Чемпионат Италии по футболу продолжится, несмотря на распространение коронавируса

Ранее министр спорта страны Винченцо Спадафора выступил за приостановление турнира

ТАСС, 8 марта. Чемпионат Италии по футболу не будет приостановлен, несмотря на распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее в воскресенье министр спорта страны Винченцо Спадафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по футболу.

Отмечается, что все матчи будут проходить без болельщиков. "Все многочисленные и противоречивые правительственные заявления только помогают укрепить состояние общей суматохи и, безусловно, не помогут преодолеть трудные времена, созданные вирусом", - говорится в сообщении.

В воскресенье общее количество умерших от болезни в Италии достигло 366 человек, общее число инфицированных составляет 6387 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

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