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Футбол в России

"Локомотив" в меньшинстве удержал победу над "Ахматом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Эдер

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил дома грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 14689 зрителей.

Единственный гол на 32-й минуте забил португальский нападающий хозяев Эдер. До этого после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил гол полузащитника "Локомотива" Гжегожа Крыховяка из-за игры рукой. На 83-й минуте Левников удалил с поля защитника "Локомотива" Соломона Кверквелию за игру рукой в штрафной площади и назначил пенальти в ворота московского клуба. Голкипер хозяев Маринато Гилерме отразил пенальти в исполнении Фелипе Визеу.

Лучшим игроком встречи признан Гилерме. Впервые в истории чемпионата России резервным арбитром на матче высшего дивизиона чемпионата страны была женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин пропустил встречу в связи с удалением в прошлом туре чемпионата в гостевой игре против петербургского "Зенита" (0:0). В его отсутствие обязанности главного тренера исполнял старший тренер Олег Пашинин.

"Локомотив" прервал серию из трех матчей без побед (одна ничья, два поражения) и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата, набрав 38 очков в 21 матче. "Ахмат" располагается на 15-м месте, в активе команды 20 очков после 21 тура.

В следующем туре "Локомотив" сыграет в гостях с "Ростовом "15 марта, "Ахмат" 13 марта примет столичное "Динамо".

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Российский футбол
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