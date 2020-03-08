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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии

Команда Гвардиолы проиграла "Юнайтед" третий раз в сезоне
Антони Марсьяль EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Антони Марсьяль
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 8 марта. "Манчестер Юнайтед" на своем поле победил со счетом 2:0 "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

Первый гол после розыгрыша штрафного удара на свой счет записал Антони Марсьяль (30-я минута), второй мяч забил Скотт Мактоминей (90+7) после ошибки голкипера гостей Эдерсона.

Марсьяль стал вторым игроком "Манчестер Юнайтед" после Криштиану Роналду, сумевшим отличиться в обоих матчах сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити". Главный тренер гостей Хосеп Гвардиола впервые в карьере трижды проиграл в течение сезона одному сопернику (дважды в АПЛ, один раз в Кубке английской лиги).

"Манчестер Юнайтед" поднялся на пятую строчку таблицы, в активе команды Уле Гуннара Сульшера 45 очков в 29 матчах. "Манчестер Сити" после 28 матчей идет вторым с 57 очками в активе и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 25 очков.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде 15 марта с "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити" 11 марта примет "Арсенал".

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