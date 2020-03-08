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Футбол в России

Эксперт: арбитр поступил верно, назначив пенальти в ворота "Локомотива" в матче РПЛ

На 83-й минуте встречи главный арбитр матча "Локомотив" - "Ахмат" Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев после рикошета мяча от ноги в руку в штрафной площади футболисту москвичей Соломону Кверквелии

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный арбитр матча 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ахмат" Кирилл Левников принял верное решение, назначив пенальти в ворота "Локомотива" и удалив защитника железнодорожников Соломона Кверквелию. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

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На 83-й минуте после удара футболиста "Ахмата" Евгения Харина из штрафной площади мяч попал в ногу Кверквелии, затем отскочил в руку и вышел за пределы поля. Левников принял решение назначить пенальти и удалить футболиста "Локомотива".

"Этот момент является сложным, по нему нужна дискуссия. Есть указание, что если мяч сначала попал в одну часть тела, к примеру, в колено, а потом отрикошетил в руку, игра рукой не считается. Но здесь другая ситуация: хоть мяч и отрикошетил от ноги, но игрок заранее поставил руки неестественным образом для увеличения площади. Поэтому этот эпизод нужно рассматривать именно так", - сказал Бартфельд.

"Что касается, нужно ли было удалять Кверквелию, то раз игрок вынес мяч из ворот и не было дистанции, между воротами и мячом не было вратаря и другого игрока, то надо считать, что судья вынес правильное решение", - добавил он.

"Локомотив" может оспорить удаление Кверквелии, так как футболист получил прямую красную карточку. Решение об удовлетворении протеста принимает на своем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

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