Эксперт: арбитр поступил верно, назначив пенальти в ворота "Локомотива" в матче РПЛ

На 83-й минуте после удара футболиста "Ахмата" Евгения Харина из штрафной площади мяч попал в ногу Кверквелии, затем отскочил в руку и вышел за пределы поля. Левников принял решение назначить пенальти и удалить футболиста "Локомотива".

"Этот момент является сложным, по нему нужна дискуссия. Есть указание, что если мяч сначала попал в одну часть тела, к примеру, в колено, а потом отрикошетил в руку, игра рукой не считается. Но здесь другая ситуация: хоть мяч и отрикошетил от ноги, но игрок заранее поставил руки неестественным образом для увеличения площади. Поэтому этот эпизод нужно рассматривать именно так", - сказал Бартфельд.

"Что касается, нужно ли было удалять Кверквелию, то раз игрок вынес мяч из ворот и не было дистанции, между воротами и мячом не было вратаря и другого игрока, то надо считать, что судья вынес правильное решение", - добавил он.

"Локомотив" может оспорить удаление Кверквелии, так как футболист получил прямую красную карточку. Решение об удовлетворении протеста принимает на своем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.