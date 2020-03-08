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НХЛ

Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ против "Каролины"

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "Каролины"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. "Каролина" в гостях обыграла "Питтсбург" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Питтсбурга" голы на счету Патрика Марло (10) и россиянина Евгения Малкина (17). В составе "Каролины" шайбы забросили Морган Гики (10-я и 57-я минуты), Джейкоб Славин (34), Джейк Гардинер (39) и Джастин Уильямс (49, 56). Гики провел дебютный матч в НХЛ и был признан первой звездой встречи. "Каролина" уступила в первом периоде со счетом 1:2 и выиграла второй и третий периоды с суммарным счетом 5:0.

Малкин провел на льду 20 минут 39 секунд, дважды попал в створ и завершил матч с показателем полезности "-2". В текущем сезоне Малкин провел 54 игры, набрав 71 очко (23 шайбы + 48 передач).

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников сыграл 17 минут 8 секунд, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности "-1". Хоккеист провел 67 матчей в сезоне, в которых набрал 60 очков (24+36).

В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" с 79 очками в 67 матчах поднялась на шестое место. "Питтсбург" идет пятым, набрав в 68 играх 84 очка.

Следующий матч "Каролина" проведет 11 марта в гостях против "Детройта". "Питтсбург" в тот же день сыграет на выезде с "Нью-Джерси".

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