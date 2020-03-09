Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир в Мексике

ТАСС, 9 марта. Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском городе Монтеррей (призовой фонд - $275 тысяч).

В финале первая сеяная турнира победила чешку Марию Боузкову (9) со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Свитолина занимает седьмое место в рейтинге WTA, теперь на счету 25-летней теннисистки 14 титулов на турнирах под эгидой организации. Высшим достижением украинки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона (2019) и Открытого чемпионата США (2019).