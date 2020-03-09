Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

"Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность местного сообщества, болельщиков, игроков и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение, - сказал директор турнира Томми Хаас. - Мы готовы провести турнир в другую дату и изучим варианты".

ТАСС, 9 марта. Престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), квалификация которого должна была начаться в понедельник, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Общий призовой фонд турнира должен был составить $18,5 млн.

Победителем турнира 2019 года в мужской части соревнований стал австриец Доминик Тим, в женской - Бьянка Андрееску из Канады. Чаще всех победителем соревнований среди мужчин становились швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович (по пять раз). По два раза турнир выиграли девять теннисисток, среди них россиянка Мария Шарапова (2006, 2013).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились 106,9 тыс. человек, чуть более 3,6 тыс. умерли.