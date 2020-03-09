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НХЛ

Передача Гаврикова помогла "Коламбусу" победить "Ванкувер" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 9 марта. "Коламбус" со счетом 2:1 обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Бэмстрём (28-я минута) и Эрик Робинсон (40). У проигравших через 12 секунд после выхода со скамейки штрафников отличился Элиас Петтерссон (49). В эпизоде с шайбой Робинсона голевой пас сделал 24-летний российский защитник Владислав Гавриков. Теперь на его счету 18 очков в текущем сезоне (5 шайб + 13 результативных передач).

"Коламбус" поднялся на шестое место в Восточной конференции, набрав 81 очко в 70 матчах. "Ванкувер" с 76 очками в 68 матчах идет восьмым на Западе. В следующем матче "Коламбус" в ночь на пятницу примет "Питтсбург", "Ванкувер" в среду на своем льду сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах игрового дня "Вегас" на выезде обыграл "Калгари" со счетом 5:3, "Сент-Луис" в гостях победил "Чикаго" (2:0), а "Миннесота" на чужом льду в овертайме оказалась сильнее "Анахайма" (5:4).

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