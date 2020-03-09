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СМИ: матчи чемпионата Германии по футболу могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Ранее Минздрав Германии рекомендовал отказаться от проведения мероприятий с численностью участников свыше 1 тыс.

ТАСС, 9 марта. Несколько встреч 26-го тура чемпионата Германии по футболу могут пройти при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, без зрителей могут пройти матчи "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Кельн" (11 марта), "Фортуна" - "Падерборн" (13 марта), "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке" и "Кельн" - "Майнц" (оба - 14 марта). Подобное решение может быть принято после рекомендации Минздрава Германии отказаться от проведения мероприятий с численностью участников свыше 1 тыс. В воскресенье число инфицированных коронавирусом в ФРГ превысило 800.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились 106,9 тыс. человек, чуть более 3,6 тыс. умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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