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ATP

Даниил Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

Лидирует серб Новак Джокович
Даниил Медведев EPA-EFE/JULIAN SMITH
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/JULIAN SMITH

ТАСС, 9 марта. Россиянин Даниил Медведев остался на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

Андрей Рублев и Карен Хачанов сохранили 14-ю и 15-ю строчки соответственно.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - австриец Доминик Тим.

Рейтинг АТР от 9 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10220 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 7045;

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6630;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3630;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2860;

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2860;

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555;

14 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2234;

15 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2120.

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