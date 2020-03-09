Даниил Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 9 марта. Россиянин Даниил Медведев остался на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.
Андрей Рублев и Карен Хачанов сохранили 14-ю и 15-ю строчки соответственно.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - австриец Доминик Тим.
Рейтинг АТР от 9 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10220 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9850;
3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 7045;
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6630;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745;
7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3630;
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2860;
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2860;
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555;
14 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2234;
15 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2120.