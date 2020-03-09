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Зимние олимпийские виды спорта

Кравцов: сборная России по конькобежному спорту успешно провела сезон

На чемпионате мира на отдельных дистанциях в США российская сборная завоевала 12 медалей, в том числе три золотые
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Руслан Шамуков/ТАСC
Описание
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Руслан Шамуков/ТАСC

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по конькобежному спорту провела успешный сезон-2019/20. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Финал Кубка мира, завершившийся в голландском Херенвене в воскресенье, стал последним международным турниром в нынешнем сезоне, по его итогам определились победители индивидуальных и командных зачетов. В зачете на дистанции 500 м второе место заняли россияне Ангелина Голикова и Виктор Муштаков, третье место в активе Ольги Фаткулиной в зачетах дистанций 500 м и 1000 м, а также Евгении Лаленковой - 1500 м, Данила Семериков стал вторым в зачете длинных дистанций. Женские команды России заняли второе место в зачетах командного спринта и командных гонок преследования. На чемпионате мира на отдельных дистанциях, который прошел в США в феврале, российская сборная завоевала 12 медалей - три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые, установив собственный рекорд по количеству завоеванных наград.

"В целом, все позитивно, сезон получился успешным. Если говорить по результатам, то основные наши соревнования, к которым мы готовились в этом сезоне, - чемпионат мира на отдельных дистанциях, оказались для нас лучшими за всю историю. Очень хорошо выступили наши спортсмены, рекорды были установлены, на длинных дистанциях у женщин мы давно не видели рекордных показателей, поэтому успех Натальи Ворониной (спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 5000 м - прим. ТАСС) нужно особо отметить", - сказал Кравцов.

"Хорошо выступила спринтерская мужская группа, подтвердила свой уровень, женская тоже показала достойные результаты, это видно и по чемпионату мира, и по итоговым классификациям Кубка мира. Ольга Фаткулина вернулась к своему уровню, у нее был небольшой спад после Игр в Сочи, теперь она выступила достаточно хорошо. В командных гонках мы тоже демонстрировали отличные показатели, быть может, в конце только чуть-чуть не хватило", - добавил он.

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Зимние олимпийские виды спорта
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