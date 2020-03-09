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В Японии отложили начало чемпионата страны по бейсболу из-за коронавируса

Турнир должен был стартовать 20 марта

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Японская лига бейсбола приняла решение отложить начало национального чемпионата из-за распространения коронавируса в стране. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба турнира.

Чемпионат Японии должен был стартовать 20 марта. Ранее из-за коронавируса в Японии были прерваны национальные первенства по футболу и регби, по стране повсеместно отменяются спортивные, культурные и общественные мероприятия.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1200 человек, 15 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс").

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Теги
Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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