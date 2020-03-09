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Футбол в России

Бригада Турбина обслужит перенесенный матч 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Оренбург"

Изначально матч должен пройти 1 декабря, однако был перенесен из-за эпидемии ангины у игроков "Сочи"

ТАСС, 9 марта. Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова рассудит перенесенную встречу 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" - "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч "Сочи" - "Оренбуг" пройдет 11 марта на стадионе "Фишт", начало - 19:30 мск.

Ассистентами судьи назначены Тихон Калугин (Москва) и Денис Березнов (Москва), в роли резервного судьи выступит Алексей Матюнин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Алексей Еськов (Москва), его помощником будет Николай Богач (Люберцы).

Изначально матч должен пройти 1 декабря, однако был перенесен из-за эпидемии ангины у игроков "Сочи".

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 20 матчах. "Оренбург" идет 11-м, имея в активе 23 очка после 20 встреч.

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