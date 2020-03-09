"Локомотив" оспорит удаление защитника Кверквелии в матче с "Ахматом" в КДК РФС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу удаления защитника Соломона Кверквелии в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

"Клуб будет подавать протест на удаление Кверквелии в матче с "Ахматом", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье "Локомотив" обыграл "Ахмат" на своем поле со счетом 1:0. На 83-й минуте после удара футболиста гостей Евгения Харина из штрафной площади мяч попал в ногу Кверквелии, затем отскочил в руку и вышел за пределы поля. Главный арбитр встречи Кирилл Левников принял решение назначить пенальти и удалить футболиста "Локомотива".

Встреча с "Ахматом" стала третьей для Кверквелии в текущем сезоне, в игре предыдущего тура против петербургского "Зенита" (0:0) он провел весь матч. До зимней паузы защитник сыграл 45 минут в игре с "Тамбовом" (3:2) в ноябре 2019 года.

"Локомотив" расположился на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. В следующем туре 15 марта железнодорожники сыграют в гостях с "Ростовом".