Матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Боруссия" пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 9 марта. Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией" пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Парижа.

Встреча пройдет 11 марта в Париже. Первый матч, прошедший в Дортмунде, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

"Префект полиции решил, что матч ПСЖ - "Боруссия" пройдет без зрителей", - говорится в сообщении.

По последним данным санитарно-медицинского агентства Santé publique France ("Сантэ пюблик Франс"), число случаев заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными. Начиная с понедельника в стране вводится ограничение на проведение любых мероприятий с более чем 1 тыс. участников и полный запрет на какие-либо собрания в зонах повышенной угрозы заражения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.