Отмена матчей чемпионата Японии по футболу продлена до апреля из-за коронавируса

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) приняло решение отложить по крайней мере до начала апреля возобновление матчей, отмененных из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Об этом в понедельник сообщило Японское общественное телевидение.

Проведение матчей национального первенства, отмененных из-за коронавируса, должно были возобновиться 18 марта. Однако руководство J1 League приняло решение продлить отмену состязаний из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Ранее в понедельник об отмене начала первенства объявила Японская лига бейсбола. Из-за коронавируса были также отменены матчи чемпионата страны по регби, повсеместно отменяются или откладываются другие спортивные мерроприятия.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1200 человек, 15 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс").

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.