Хусаинов: красная карточка футболисту ЦСКА Ахметову показана справедливо

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Главный арбитр матча 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и ЦСКА Владислав Безбородов принял правильное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику армейцев Ильзату Ахметову. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

На 20-й минуте встречи Ахметов нарушил правила в своей штрафной на нападающем "Ростова" Эльдоре Шомуродове. Арбитр назначил пенальти и показал полузащитнику ЦСКА прямую красную карточку за фол последней надежды. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Романа Еременко с 11-метровой отметки.

"Стопроцентная красная карточка. Преднамеренные действия с целью не дать сопернику овладеть мячом в штрафной площади. Он не играл в футбол, он использовал борцовские действия", - сказал Хусаинов.

Встреча проходит в Ростове-на-Дону. Идет первый тайм, счет 1:1.