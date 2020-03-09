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КХЛ

"Барыс" обыграл "Металлург" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Клуб из Нур-Султана выиграл серию у магнитогорцев со счетом 4-1
Игроки "Барыса" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки "Барыса"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 9 марта. "Барыс" из Нур-Султана дома со счетом 5:2 обыграл магнитогорский "Металлург" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Сагадеев (4-я и 15-я минуты), Даррен Диц (6) и Павел Акользин (26 и 60). У проигравших отличились Николай Кулемин (6) и Артем Минулин (29).

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1 в пользу "Барыса".

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победил "Барыс". "Барыс" впервые выиграл серию плей-офф у "Металлурга", в 2012 году казахстанский клуб уступил в первом раунде (3-4), в 2017-м - во втором (0-4).

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).

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