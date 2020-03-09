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Летние олимпийские виды спорта

Матч ВК "Динамо" в женском Кубке вызова перенесен из Италии в Словению из-за коронавируса

Матч с итальянским "Бусто-Арсицио" из Ломбардии был перенесен с 4 на 11 марта, его проведение изначально было запланировано в Италии

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ответный матч четвертьфинала женского Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV) между российским "Динамо" (Казань) и итальянским "Бусто-Арсицио" пройдет в словенском Мариборе из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской команды Ришат Гилязутдинов.

"На данный момент ситуация такова, что матч состоится 11 марта в Мариборе. Но ситуация меняется ежедневно", - сказал Гилязутдинов.

Матч был перенесен с 4 на 11 марта, его проведение изначально было запланировано в Италии. Позднее CEV сообщила, что игра пройдет без зрителей по соображениям безопасности. В первом матче "Динамо" обыграло соперниц из Италии со счетом 3-0. "Бусто-Арсицио" представляет итальянскую область Ломбардия.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Италии с начала вспышки достигло 7375 человек, из которых 366 скончались, 622 вылечились. На данный момент заразившихся насчитывается 6387, более половины из которых находятся в северной области Ломбардия.

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Летние олимпийские виды спорта
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