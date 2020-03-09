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Футбол в России

"Спартак" с минимальным счетом уступил "Краснодару" в матче РПЛ

Единственный гол забил Ари, который реализовал пенальти на 71-й минуте
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 0:1 в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 28 245 зрителей.

Единственный гол забил Ари, реализовавший пенальти на 71-й минуте. В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. Лучшим игроком матча признан вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

Матчи 21-го тура посвящены памяти бывшего капитана "Спартака" и сборной СССР Игоря Нетто, 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного игрока красно-белых. Капитан красно-белых Георгий Джикия вышел на поле со специальной капитанской повязкой. На встрече присутствовали племянницы игрока Людмила и Юлия Нетто и внучка Анна.

"Краснодар" не мог победить "Спартак" в гостях на протяжении четырех матчей подряд (ничья и три поражения), в предыдущий раз "Краснодар" обыграл красно-белых в Москве 8 марта 2015 года (3:1). Матч команд в первом круге завершился также победой "Краснодара" (2:1), в той встрече "Спартаком" после увольнения Олега Кононова с поста главного тренера руководил Сергей Кузнецов. "Краснодар" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 11 матчей (пять побед, шесть ничьих) в чемпионате, последний раз команда проигрывала 22 сентября прошлого года в гостевой встрече с ЦСКА (2:3). Выступавший за "Спартак" с 2010 по 2013 год Ари забил восьмой мяч в ворота своего бывшего клуба, что является для него лучшим результатом против какой-либо команды: столько же мячей за карьеру он забил только в ворота ЦСКА.

"Краснодар" вернулся на вторую строчку таблицы, набрав 41 очко в 21 матче. "Спартак" занимает 10-е место с 25 очками после 21 тура. Красно-белые провели 11-й домашний матч в чемпионате и потерпели шестое поражение (худший показатель сезона наряду с "Крыльями Советов", "Тамбовом" и "Сочи") и повторили свое худшее достижение в чемпионатах России (шесть домашних поражений команда также потерпела в сезоне-2004).

В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях с "Оренбургом" 14 марта, "Краснодар" 15 марта встретится на выезде с замыкающим турнирную таблицу "Сочи".

Ход матча

Перед матчем среди болельщиков проводился конкурс за лучший ретро-костюм 50-х годов, победители будут объявлены на следующем домашнем матче против "Уфы" 5 апреля. Также в чаше стадиона проводилась интеллектуальная викторина, посвященная Нетто. Активные болельщики разместили большой баннер с надписью "Игорь Нетто", который был расположен в центре трибуны, на нижнем ярусе была размещена надпись "Капитан на все времена" вместе с изображением легендарного футболиста. Символический удар по мячу нанесли лучший бомбардир в истории "Спартака", первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян и воспитанник академии красно-белых Игорь Родионов.

Ключевой игрок в расстановке главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Зелимхан Бакаев получил сотрясение мозга в кубковом матче против ЦСКА (3:2), который прошел в среду, и его участие в игре с "Краснодаром" было под вопросом, однако хавбек вышел в стартовом составе в специальном защитном шлеме. Правый фланг обороны красно-белых занял Андрей Ещенко, Николай Рассказов остался на скамейке запасных. Также в стартовый состав не попал нападающий "Спартака" Александр Соболев. У "Краснодара" с первых минут на скамейке запасных игру начал форвард Магомед Шапи-Сулейманов.

Первый тайм прошел с преимуществом "Спартака", но "Краснодар" был готов к давлению с первых минут и грамотно закрывал зоны при обороне. При этом гости отвечали контрвыпадами, один из которых завершился опасным ударом полузащитника Мануэла Фернандеша. Атакам красно-белых не хватало завершающего паса или удара. На 37-й минуте штрафной удар исполнил капитан хозяев Джикия, который не без труда отразил Сафонов, а спустя минуту хавбек "Спартака" Зобнин промахнулся из выгодной позиции.

"Спартак" не ослабил давление во втором тайме, однако наносил мало ударов по воротам соперника. Игроки хозяев делали лишние пасы, в некоторых эпизодах здорово проявили себя защитники "Краснодара". Показательным был момент с выходом один на один Зобнина: хавбек вместо удара выполнил прострел вдоль линии вратарской, на который никто не откликнулся.

Гости же били из разных позиций, запомнились опасные удары Ари или Маркуса Берга. На 71-й минуте защитник "Спартака" Илья Кутепов проиграл единоборство в штрафной площади Бергу и сфолил, в результате чего был назначен 11-метровый удар, который успешно реализовал Ари. В концовке встречи самым ярким эпизодом стало удаление Зобнина. Минимальная победа "Краснодара" позволила клубу вернуться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Краснодар21118236-2041
3Ростов21115538-3138
4Локомотив21115529-2438
5ЦСКА21105629-2235
6Арсенал2184925-2628
7Динамо2176817-2327
8Урал2167825-3425
9Уфа2067716-1925
10Спартак21741021-2225
11Оренбург2065924-2823
12Крылья Советов21641122-2622
13Тамбов21641123-2722
14Рубин2148911-2220
15Ахмат2148914-2620
16Сочи20461019-2718

 

Теги
Российский футбол
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Футбол в России
Тедеско остался доволен игрой "Спартака" в матче РПЛ с "Краснодаром"
Главный тренер красно-белых отметил, что команда проиграла незаслуженно
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