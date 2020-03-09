Тренер "Краснодара" Матвеев назвал победу над "Спартаком" в РПЛ заслуженной

ТАСС, 9 марта. Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев считает, что его команда закономерно победила "Спартак" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Матвеев сказал эфире телеканала "Матч Премьер".

Встреча состоялась на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершилась победой "Краснодара" со счетом 1:0.

"Спартак" провел чуть лучше нас первый тайм, были моменты и подборы они осуществляли лучше. С выходом Магомеда-Шапи Сулейманова (на 59-й минуте - прим. ТАСС) мы полностью завладели преимуществом и победили по делу. Если бы "Спартак" повел в счете, то нам было бы сложно, но наши ребята выстояли и переломили игру", - отметил Матвеев.

"Краснодар" занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко в 21 матче. "Спартак" занимает 10-е место с 25 очками после 21 тура. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях с "Оренбургом" 14 марта, "Краснодар" 15 марта встретится на выезде с замыкающим турнирную таблицу "Сочи".