Определились все четвертьфиналисты чемпионата России по гандболу

ТАСС, 9 марта. Стал известен состав всех четвертьфинальных пар гандбольной российской Суперлиги сезона-2019/20. Предварительный этап завершился в понедельник.

В плей-офф сыграют лучшие восемь из 12 команд по итогам предварительного этапа. Победителем предварительного этапа стали "Чеховские медведи", набравшие 40 очков в 22 матчах.

В четвертьфинале сыграют "Чеховские медведи" (Чехов) - "Динамо" (Астрахань), "Виктор" (Ставрополь) - "Пермские Медведи" (Пермь), "Нева" (Санкт-Петербург) - СКИФ (Краснодар), "Спартак" (Москва) - "СГАУ-Саратов".

Даты проведения матчей станут известны позднее. Встречи пройдут в формате серии до двух побед. Действующим победителем турнира являются "Чеховские медведи", которые побеждают в чемпионате на протяжении 18 последних лет.