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КХЛ

"Салават Юлаев" в гостях обыграл "Авангард" и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Салавата Юлаева"
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Уфимский "Салават Юлаев" победил в гостях омский "Авангард" со счетом 6:3 в пятом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Балашиха" в присутствии 5254 зрителей.

В составе уфимцев отличились Петр Хохряков (7-я и 56-я минуты), Филип Ларсен (31), Владимир Жарков (35), Сакари Маннинен (46) и Владислав Картаев (49). У "Авангарда" шайбами отметились Павел Дедунов (6-я минута), Вилле Покка (23) и Сергей Шумаков (58).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех сильнее был "Авангард". Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил "Авангард" (3-1), также омский клуб прошел "Салават Юлаев" в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4-2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4-3), с таким же счетом "Салават Юлаев" взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

"Авангард" только один раз не выступал в плей-офф (в сезоне-2013/14), дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. "Салават Юлаев" во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный "Атлант" (4-1).

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Салавата Юлаева". Шестой матч пройдет 11 марта в Уфе.

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