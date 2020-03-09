"Зенит" сыграл дома вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 марта. Петербургский "Зенит" сыграл вничью на своем поле с "Уфой" со счетом 0:0 в заключительном матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в присутствии 42 191 зрителя.
"Уфа" ни разу не побеждала в Санкт-Петербурге (две ничьи, четыре поражения). В составе "Зенита" на поле в стартовом составе вышел капитан Артем Дзюба, который пропустил матч 20-го тура против московского "Локомотива" (0:0) и игру 1/4 финала Кубка России против грозненского "Ахмата" (2:1) из-за повреждения.
Лучшим игроком матче признан капитан "Уфы" Боян Йокич.
Клубы встретились в 12-й раз в истории, в активе "Зенита" семь побед, один раз сильнее оказывалась "Уфа", еще четыре матча завершились вничью.
"Зенит" после 21 тура лидирует в турнирной таблице РПЛ с 47 очками в активе, отрыв от идущего вторым "Краснодара" составляет шесть очков. "Зенит" второй матч подряд в чемпионате завершил нулевой ничьей. "Уфа" занимает восьмое место с 26 очками.
В следующем туре "Зенит" 14 марта примет екатеринбургский "Урал", "Уфа" 15 марта сыграет на выезде с московским ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|21
|14
|5
|2
|37-9
|47
|2
|Краснодар
|21
|11
|8
|2
|36-20
|41
|3
|Ростов
|21
|11
|5
|5
|38-31
|38
|4
|Локомотив
|21
|11
|5
|5
|29-24
|38
|5
|ЦСКА
|21
|10
|5
|6
|29-22
|35
|6
|Арсенал
|21
|8
|4
|9
|25-26
|28
|7
|Динамо
|21
|7
|6
|8
|17-23
|27
|8
|Уфа
|21
|6
|8
|7
|16-19
|26
|9
|Урал
|21
|6
|7
|8
|25-34
|25
|10
|Спартак
|21
|7
|4
|10
|21-22
|25
|11
|Оренбург
|20
|6
|5
|9
|24-28
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|6
|4
|11
|22-26
|22
|13
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|14
|Рубин
|21
|4
|8
|9
|11-22
|20
|15
|Ахмат
|21
|4
|8
|9
|14-26
|20
|16
|Сочи
|20
|4
|6
|10
|19-27
|18