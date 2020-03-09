"Зенит" сыграл дома вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 марта. Петербургский "Зенит" сыграл вничью на своем поле с "Уфой" со счетом 0:0 в заключительном матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в присутствии 42 191 зрителя.

"Уфа" ни разу не побеждала в Санкт-Петербурге (две ничьи, четыре поражения). В составе "Зенита" на поле в стартовом составе вышел капитан Артем Дзюба, который пропустил матч 20-го тура против московского "Локомотива" (0:0) и игру 1/4 финала Кубка России против грозненского "Ахмата" (2:1) из-за повреждения.

Лучшим игроком матче признан капитан "Уфы" Боян Йокич.

Клубы встретились в 12-й раз в истории, в активе "Зенита" семь побед, один раз сильнее оказывалась "Уфа", еще четыре матча завершились вничью.

"Зенит" после 21 тура лидирует в турнирной таблице РПЛ с 47 очками в активе, отрыв от идущего вторым "Краснодара" составляет шесть очков. "Зенит" второй матч подряд в чемпионате завершил нулевой ничьей. "Уфа" занимает восьмое место с 26 очками.

В следующем туре "Зенит" 14 марта примет екатеринбургский "Урал", "Уфа" 15 марта сыграет на выезде с московским ЦСКА.