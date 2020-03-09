"Локомотив" обыграл "Йокерит" и сократил отставание до минимума в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 9 марта. Ярославский "Локомотив" обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:2 в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки на "Хартвалл-Арене" в присутствии 7903 зрителей.

У "Локомотива" отличились Павел Кудрявцев (10-я минута), Григорий Денисенко (43), Стефан Да Коста (47) и Артур Каюмов (57). В составе "Йокерита" голами отметились Антти Пильстрём (16) и Ессе Йоэнсуу (18).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Йокерита". "Локомотив" уступал в серии со счетом 0-3. Следующий матч пройдет 11 марта в Ярославле.

В шести очных встречах регулярного чемпионата этого сезона "Йокерит" дважды одержал победу и четыре раза проиграл. "Йокерит" и "Локомотив" ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ (шесть раз), дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал в сезоне-2008/09, где команда проиграла казанскому "Ак Барсу" (счет в серии - 3-4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.