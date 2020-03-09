Горячкина сыграла вничью с Марией Музычук в седьмом туре этапа Гран-при FIDE в Лозанне

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с украинкой Марией Музычук в седьмом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Ее сестра Анна Музычук обыграла белыми фигурами россиянку Александру Костенюк. Партии Антоанета Стефанова (Болгария) - Алина Кашлинская (Россия), Пиа Крамлинг (Швеция) - Нана Дзагнидзе (Грузия), Харика Дронавалли (Индия) - Жансая Абдумалик (Казахстан), Мари Себаг (Франция) - Цзюй Вэньцзюнь (Китай) завершились вничью.

После седьмого тура лидируют Кашлинская и Горячкина, в активе которых по 4,5 очка, за ними идут Дронавалли, Дзагнидзе, Абдумалик, Анна Музычук (по 4), Мария Музычук, Крамлинг (по 3,5), Цзюй Вэньцзюнь (3), Стефанова, Себаг (по 2,5) и Костенюк (2).

Партии восьмого тура пройдут 10 марта. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта.

Последний этап серии пройдет на Сардинии 2-15 мая. Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.