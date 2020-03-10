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Распространение коронавируса нового типа

Олимпийские квалификационные турниры по дзюдо отменены до конца апреля из-за коронавируса

Среди них турнир "Большой шлем", который должен был пройти в Екатеринбурге с 13 по 15 марта

ТАСС, 10 марта. Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял экстренное решение отменить все олимпийские квалификационные соревнования до 30 апреля 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В число отмененных соревнований входят турнир "Большой шлем", который должен был пройти в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, а также этапы серии Гран-при в Тбилиси и Анталье. Ранее в пресс-службе турнира "Большой шлем" ТАСС сообщали, что соревнования пройдут без зрителей, а все спортсмены, которые были в Китае, Южной Корее, Италии или Иране за две недели до прохождения границы с Россией, не будут допущены до поединков.

"Мы находимся в неблагоприятном положении, когда мы должны принять радикальное решение, чтобы защитить семью дзюдо. К сожалению, ситуация сейчас опасна и критична с многих точек зрения. Крайне важно обеспечить безопасность и справедливые шансы для всех спортсменов, участвующих в олимпийской квалификации", - отмечается в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

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Распространение коронавируса нового типа
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