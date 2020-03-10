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Распространение коронавируса нового типа

Баскетболисты "Зенита" сыграют с "Вийёрбаном" в Евролиге без зрителей из-за коронавируса

Встреча во Франции пройдет в пятницу
Уильям Томас и Ливио Жан-Шарль Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Уильям Томас и Ливио Жан-Шарль
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Матч 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между французским "Вийёрбаном" и российским "Зенитом" будет сыгран при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча пройдет во Франции в пятницу.

"Зенит" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, имея в активе восемь побед в 28 матчах. Петербургский клуб не имеет шансов на выход в плей-офф.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

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Распространение коронавируса нового типа
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