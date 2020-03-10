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НХЛ

Голы Овечкина и Орлова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Баффало"

Встреча завершилась в серии буллитов
Александр Овечкин и Расмус Ристолайнен AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Александр Овечкин и Расмус Ристолайнен
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 10 марта. "Вашингтон" в серии буллитов уступил "Баффало" со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Виктор Олофссон (5-я минута) и Джек Айкел (21). У проигравших отличились Александр Овечкин (44) и Дмитрий Орлов (54). Российский форвард Евгений Кузнецов реализовал буллит в послематчевой серии, Овечкину этого сделать не удалось. В эпизоде с голом Орлова результативную передачу защитнику сделал Овечкин, а капитану столичной команды ассистировал Кузнецов.

Овечкин догнал нападающего "Бостона" Давида Пастрняка в списке лучших снайперов текущего сезона, у них по 48 шайб. Всего у россиянина 67 (48 шайб + 19 результативных передач) очков. В регулярных чемпионатах у 34-летнего Овечкина стало 706 шайб, это восьмой показатель в истории НХЛ, лидирует Уэйн Гретцки (894). Овечкин забросил в гостевых матчах 50,8% своих шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (359 из 706), это больше всего среди восьми хоккеистов, отличившихся более 700 раз.

Орлов набрал 27-е очко в нынешнем сезоне (4+23), Кузнецов - 52-е (19+33). Российский форвард столичной команды Илья Ковальчук не реализовал буллит в послематчевой серии.

"Вашингтон" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 69 матчах. "Баффало", прервавший серию поражений из шести встреч, с 68 очками после 69 игр идет 14-м. В следующем матче "Вашингтон" в ночь на пятницу примет "Детройт", "Баффало" тогда же на выезде сыграет с "Монреалем".

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