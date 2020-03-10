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НХЛ

"Лос-Анджелес" обыграл "Колорадо" в матче НХЛ. Прохоркин отметился передачей

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 10 марта. "Колорадо" в гостях проиграл "Лос-Анджелесу" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Остин Вагнер (15-я минута), Майки Андерсон (16) и Алекс Айафалло (55). У проигравших отличился Пьер-Эдуар Белльмар (43). На 34-й минуте встречи российский нападающий Валерий Ничушкин не реализовал буллит.

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин отметился результативной передачей. Всего на его счету в текущем сезоне 14 очков (4 шайбы + 10 передач) в 42 играх. Ничушкин и его партнер по команде форвард Владислав Наместников баллов за результативность не набрали. Всего в активе Ничушкина 27 (13+14) очков в 64 матчах, на счету Наместникова 30 (16+14) очков после 64 встреч.

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 69 матчах. "Лос-Анджелес" идет на последней, 15-й строчке, имея в активе 62 очка после 69 встреч.

В следующем матче "Колорадо" 12 марта на домашней площадке сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Лос-Анджелес" в тот же день дома встретится с "Оттавой".

В другом матче игрового дня "Вегас" в гостях в овертайме победил "Эдмонтон" (3:2 ОТ).

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