Овечкин отметил важность каждого набранного очка в концовке регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 10 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин считает важным каждое набранное очко в последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Овечкина приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Washington Post.

В ночь на вторник "Вашингтон" на выезде в серии буллитов уступил "Баффало" (2:3 Б), Овечкин отметился заброшенной шайбой.

"Сейчас важно каждое набранное очко, которое падает в нашу копилку. Конечно, мы хотели взять два очка сегодня, здорово бились в конце, в овертайме", - сказал Овечкин.

Овечкин догнал нападающего "Бостона" Давида Пастрняка в списке лучших снайперов текущего сезона, у них по 48 шайб. Всего у россиянина 67 очков (48 шайб + 19 результативных передач).

"Вашингтон" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 69 матчах. В следующем матче столичный клуб в ночь на пятницу примет "Детройт".