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Продажа билетов на товарищеский матч Молдавия - Россия приостановлена из-за коронавируса

Во вторник министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране введен полный запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса
Футболисты сборной России Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Продажа билетов на товарищескую футбольную встречу между командами Молдавии и России приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Молдавской федерации футбола.

Во вторник министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране введен полный запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. По информации Думбрэвяну, на данный момент в стране подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей еще 12 человек, среди которых двое детей.

Игра Молдавия - Россия должна пройти 31 марта в Кишиневе, начало в 21:45 мск. Матч является одним из этапов подготовки российской сборной к чемпионату Европы.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 59,9 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли.

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