СМИ: матч футбольной Бундеслиги "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Кельн" пройдет без зрителей

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Перенесенный на ближайшую среду матч 21-го тура чемпионата Германии по футболу между "Боруссией" из Мёнхенгладбаха и "Кельном" пройдет без зрителей. Об этом сообщил во вторник телеканал n-tv со ссылкой на источники в немецкой футбольной лиге.

Этому предшествовала рекомендация Министерства здравоохранения ФРГ из-за распространения коронавируса нового типа отменить все массовые мероприятия, рассчитанные на 1 тыс. зрителей и более. Пока готовность к этому выразило правительство федеральной земли Бавария - там, по сообщениям СМИ, под угрозой оказалось проведение двух ближайших матчей одноименного клуба.

Стадион в Мёнхенгладбахе (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) рассчитан на 54 тыс. зрителей.

В ФРГ сейчас насчитывается 240 заболевших, больше всего - именно в Северном Рейне - Вестфалии.