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Товарищеские матчи сборной Польши с командами Украины и Финляндии пройдут без зрителей

Также без зрителей будут проходить матчи национального первенства

ВАРШАВА, 10 марта. /ТАСС/. Польский футбольный союз принял решение о проведении товарищеских матчей национальной команды со сборными Украины и Финляндии без зрителей из-за коронавируса. Об этом пресс-секретарь союза Мачей Савицкий сообщил в Twitter.

"Товарищеские матчи футбольной сборной 27 марта с командой Финляндии во Вроцлаве и 30 марта со сборной Украины в Хожуве пройдут без публики", - написал он. 2 июня в Варшаве запланировано проведение товарищеского матча между командами Польши и России.

Президент высшего дивизиона чемпионата Польши Марцин Анимуцкий заявил, что все матчи национального первенства пройдут без зрителей. Он отметил, что на данный момент невозможно планировать перенос матчей.

В Польше на данный момент зафиксировано 18 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

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