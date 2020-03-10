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Еврокубки

Баскетболист ЦСКА Хайнс включен в символическую команду десятилетия Евролиги

Американец является четырехкратным победителем турнира

ТАСС, 10 марта. Американский баскетболист российского ЦСКА Кайл Хайнс включен в символическую команду десятилетия (2010-2020) Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Капитан ЦСКА стал первым игроком, избранным в символическую сборную. В голосовании участвуют болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.

Хайнс дебютировал в Евролиге в 2010 году в составе немецкого "Бамберга". Он является четырехкратным победителем турнира, американец стал первым, кому удалось взять по два титула Евролиги в составах разных команд (греческий "Олимпиакос" и ЦСКА). Он дважды признавался лучшим обороняющимся игроком лиги (2016, 2018). По итогам десятилетия Хайнс занимает первую строчку по подборам в нападении (516), вторую - по блок-шотам (211), третью - по общему числу подборов (1160) и пятую - по рейтингу эффективности (2789).

На данный момент на включение в символическую команду десятилетия Евролиги из россиян претендуют Виктор Хряпа (завершил карьеру, выступал за ЦСКА), Алексей Швед ("Химки", выступал за ЦСКА) и Андрей Кириленко (завершил карьеру, выступал за ЦСКА). Из действующих игроков ЦСКА, помимо Хайнса, номинирован Уилл Клайберн, из бывших игроков армейского клуба - Нандо де Коло (сейчас выступает за турецкий "Фенербахче"), Кори Хиггинс ("Барселона", Испания), Сонни Уимс ("Гуандун", Китай) и Ненад Крстич (завершил карьеру).

Среди бывших игроков "Химок" в списке номинантов значатся Тайрис Райс ("Панатинаикос", Греция) и Паулюс Янкунас ("Жальгирис", Литва), краснодарского "Локомотива-Кубани" - Энтони Рэндольф ("Реал", Мадрид, Испания). Список номинантов не окончательный и может быть дополнен.

Хайнсу 33 года, ранее он также выступал за итальянский "Вероли". Является пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом Греции и Германии.

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