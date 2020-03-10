{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по фехтованию отказалась от участия в этапе Гран-при в США

В штате Калифорния было введено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса

ТАСС, 10 марта. Сборная России по фехтованию отказалась принимать участие в этапе серии Гран-при в Анахайме (штат Калифорния, США). Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Турнир пройдет с 13 по 15 марта. "Сделано это ввиду сложившихся форс-мажорных обстоятельств, а именно введением в штате Калифорния чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Речь идет о здоровье спортсменов и рисков оказаться в карантине или режиме самоизоляции, что соответственно нарушит тренировочный процесс и планы подготовки к участию в Играх в Токио", - говорится в сообщении.

В Соединенных Штатах число заболевших, по последним данным, превысило 500 человек. Более 20 инфицированных умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Организаторы не получали распоряжений по отмене матча Швеция - Россия из-за коронавируса
Товарищеская футбольная игра должна пройти 28 марта в Стокгольме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС