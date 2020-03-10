Сборная России по фехтованию отказалась от участия в этапе Гран-при в США

ТАСС, 10 марта. Сборная России по фехтованию отказалась принимать участие в этапе серии Гран-при в Анахайме (штат Калифорния, США). Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Турнир пройдет с 13 по 15 марта. "Сделано это ввиду сложившихся форс-мажорных обстоятельств, а именно введением в штате Калифорния чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Речь идет о здоровье спортсменов и рисков оказаться в карантине или режиме самоизоляции, что соответственно нарушит тренировочный процесс и планы подготовки к участию в Играх в Токио", - говорится в сообщении.

В Соединенных Штатах число заболевших, по последним данным, превысило 500 человек. Более 20 инфицированных умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.