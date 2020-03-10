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Распространение коронавируса нового типа

Замгендиректора РУСАДА проведет две недели на карантине после возвращения из Франции

Власти Москвы обязали ранее приехавших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, обеспечить себе самоизоляцию на дому и не ходить на работу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, вернувшаяся на днях из командировки во Францию, из-за возможной угрозы распространения коронавируса приняла решение две недели работать из дома. Об этом Пахноцкая сообщила ТАСС.

"В субботу утром я вернулась из Франции, где находилась на различных антидопинговых мероприятиях в Совете Европы, который находится в Страсбурге, - заметила Пахноцкая. - А двумя днями ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице "режим повышенной готовности" из-за эпидемии коронавируса. Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к этому вопросу, поэтому мною, несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие симптомов простуды, было принято решение о двухнедельной самоизоляции. Сейчас я работаю из дома и призываю всех россиян, находившихся в последние дни в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, не подвергать опасности заражения коронавирусом своих соотечественников".

Соответствующий указ был опубликован 5 марта на сайте мэрии. В документе перечислены требования для горожан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, - в их числе крупнейшие страны Европы, такие как Италия, Франция, Германия и Испания. Помимо прочего, приехавших из этих стран москвичей обязали обеспечить себе самоизоляцию на дому и не ходить на работу.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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