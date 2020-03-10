Замгендиректора РУСАДА проведет две недели на карантине после возвращения из Франции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, вернувшаяся на днях из командировки во Францию, из-за возможной угрозы распространения коронавируса приняла решение две недели работать из дома. Об этом Пахноцкая сообщила ТАСС.

"В субботу утром я вернулась из Франции, где находилась на различных антидопинговых мероприятиях в Совете Европы, который находится в Страсбурге, - заметила Пахноцкая. - А двумя днями ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице "режим повышенной готовности" из-за эпидемии коронавируса. Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к этому вопросу, поэтому мною, несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие симптомов простуды, было принято решение о двухнедельной самоизоляции. Сейчас я работаю из дома и призываю всех россиян, находившихся в последние дни в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, не подвергать опасности заражения коронавирусом своих соотечественников".

Соответствующий указ был опубликован 5 марта на сайте мэрии. В документе перечислены требования для горожан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, - в их числе крупнейшие страны Европы, такие как Италия, Франция, Германия и Испания. Помимо прочего, приехавших из этих стран москвичей обязали обеспечить себе самоизоляцию на дому и не ходить на работу.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.